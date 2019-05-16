طرد عشرات المنشقين عن الشرطة والجيش الفنزويليين من فندق في كولومبيا

طُرد أكثر من ستين منشقا عن ​القوات المسلحة​ الفنزويلية، من فندق كانوا قد لجأوا إليه في ​كولومبيا​ في شباط الماضي بعد فشل نقل المساعدات الإنسانية التي طلبها زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكشف أحد أفراد الحرس الوطني، السرجنت جفرسون انريكي ديل ريو أوربنيا، من أمام فندق أكورا في مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود بين ​فنزويلا​ وكولومبيا، لوكالة فرانس برس انه "تم طردنا. نحن في العراء مع حقائبنا وأطفالنا".