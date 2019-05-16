طرد عشرات المنشقين عن الشرطة والجيش الفنزويليين من فندق في كولومبيا

طُرد أكثر من ستين منشقا عن القوات المسلحة الفنزويلية، من فندق كانوا قد لجأوا إليه في كولومبيا في شباط الماضي بعد فشل نقل المساعدات الإنسانية التي طلبها زعيم المعارضة خوان غوايدو، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكشف أحد أفراد الحرس الوطني، السرجنت جفرسون انريكي ديل ريو أوربنيا، من أمام فندق أكورا في مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، لوكالة فرانس برس انه "تم طردنا. نحن في العراء مع حقائبنا وأطفالنا".
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