قوى الأمن: توقيف رجل أقدم على نشل سيدة مسنة في الجميزة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 5/5/2019، تعرضت مواطنة مسنة في محلة الجميزة لعملية نشل حقيبة يدها من قبل شخص مجهول على متن دراجة آلية صغيرة الحجم، وبداخلها هاتف خلوي نوع "ايفون" ومبلغ من المال وأوراق خاصة، وفرّ الى جهة مجهولة"، مشيرة الى أنه "على إثر ذلك، وبنتيجة المتابعة الحثيثة توصلت شعبة المعلومات الى كشف هوية المشتبه به، ويدعى: ح. ش. (مواليد عام 1990، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية في قضايا النشل والسرقة وتعاطي المخدرات".
وأوضحت أنه "بتاريخ 13/5/2019 وفي محلة عين الدلبة- الضاحية الجنوبية، تمكنت احدى دوريات الشعبة من رصده وتوقيفه، وضبطت دراجته الالية المستخدمة في عمليات النشل. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه بجرم نشل وتعاطي المخدرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
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