الاسمر دعا الى الوحدة العمالية لمواجهة التحديات التي تواجهها الحركة النقابية

لفت رئيس ​نقابة موظفي المصارف​ في ​لبنان​ أسد الخوري خلال إقامة نقابة موظفي المصارف في لبنان حفل افطار لمناسبة ​شهر رمضان​ إلى أنه "في غمرة الصخب والضجيج على الصعيد السياسي والاقتصادي وما إلى هنالك والذي لسنا في معرض اتخاذ اي موقف حياله سلبا أو ايجابا الآن، يطل علينا شهر رمضان الفضيل، هذا الشهر الكريم مغدقا علينا بنعم ترقى في سموها إلى المصالحة والمصارحة مع الذات، المعبر الاكيد للسلام الداخلي، حيث ترتقي المخلوقات البشرية في البعد الانساني إلى ما أوصى به الخالق وترتفع إلى ما اغدقنا به من قيم النبل و​الصحافة​ والحلم والرصانة، زارعا في ذواتنا بذور الالفة و​المحبة​ والاخاء".

من جهته، أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ "موقف الاتحاد العمالي العام الرافض المس بحقوق ذوي الدخل المحدود في اي قطاع كانوا"، مشددا على "اهمية التحرك لمواجهة ما يتعرض له العاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والذين يتحملون اعباء كبيرة ناتجة عن السياسات التي اتبعت والتي ادت الى ما وصلنا اليه".

وركز الاسمر على "​الاتصالات​ التي قام ويقوم بها الاتحاد العمالي العام مع سائر الاتحادات المعنية للمحافظة على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة، وكأن العمال والموظفين هم مسؤولون عن كل يحصل"، داعياً إلى "الوحدة العمالية والتضامن مع الاتحاد العمالي العام لمواجهة كل التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في هذه المرحلة الصعبة".