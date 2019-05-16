ذبيان: المقاومة هي الخيار الأوحد لتحقيق النصر على اسرائيل

أكد رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أن "المقاومة هي الخيار الأوحد لتحقيق النصر على كيان العدو الذي بات غارقاً بأزماته، في وقت تزداد فلسطين شعباً ومقاومة صلابة وقدرة على مواجهة المؤامرات والمخططات، التي تحاك ضد فلسطين التي ستبقى لأهلها وعاصمتها القدس الشريف".
وفي بيان له أشار ذبيان الى أن "ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظل مساعي الرئيس الاميركي ترامب لتنفيذ مؤامرة "صفقة القرن" التي يريد من خلالها أن يطمس القضية الفلسطينية ويشطب حق العودة، لكن الرد على مشاريع ترامب يأتي من خلال عمليات المقاومة، وما شهدناه مؤخراً في غزة ما هو الا خير دليل على أن المقاومة الفلسطينية باتت تمسك بزمام المبادرة وتفرض معادلات الردع على العدو الإسرائيلي".
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