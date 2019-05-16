ذبيان: المقاومة هي الخيار الأوحد لتحقيق النصر على اسرائيل

أكد رئيس تيار صرخة وطن ​جهاد ذبيان​ أن "المقاومة هي الخيار الأوحد لتحقيق النصر على كيان العدو الذي بات غارقاً بأزماته، في وقت تزداد ​فلسطين​ شعباً ومقاومة صلابة وقدرة على مواجهة المؤامرات والمخططات، التي تحاك ضد فلسطين التي ستبقى لأهلها وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

وفي بيان له أشار ذبيان الى أن "ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظل مساعي الرئيس الاميركي ​ترامب​ لتنفيذ مؤامرة "​صفقة القرن​" التي يريد من خلالها أن يطمس ​القضية الفلسطينية​ ويشطب ​حق العودة​، لكن الرد على مشاريع ترامب يأتي من خلال عمليات المقاومة، وما شهدناه مؤخراً في غزة ما هو الا خير دليل على أن ​المقاومة الفلسطينية​ باتت تمسك بزمام المبادرة وتفرض معادلات الردع على العدو الإسرائيلي".