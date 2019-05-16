الكاردينال ساندري يترأس قداسا على راحة نفس البطريرك صفير

يترأس رئيس مجمع الكنائس الشرقية في ​الفاتيكان​ ​الكاردينال ليوناردو ساندري​، في هذه الاثناء قداسا بالايطالية في الكنيسة التي يسجى فيها جثمان البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ على راحت نفسه.

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