خارجية اميركا تقدم التعازي بصفير: كان قائدا شجاعا ضد الاستبداد والاضطهاد

توجهت ​وزارة الخارجية الاميركية​ التعازي بالبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، معتبرةً أنه "كان قائدًا شجاعًا ضد الاستبداد والاضطهاد، وكان بطل فكرة سيادة واستقلال ​لبنان​، و​الولايات المتحدة​ ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان لدعم هذه المثل العليا التي يجسدها الكاردينال صفير".

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