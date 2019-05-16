ظريف: إيران لا تسعى للحرب لكنها دافعت وتدافع عن مصالحها وبقوة

اعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ إن بلاده لا تسعى للحرب لكنها تدافع عن مصالحها بقوة، مؤكدا أن تطبيع العلاقات الاقتصادية معها هو السبيل الوحيد للحفاظ على ​الاتفاق النووي​.

واوضح ظريف في تصريح صحفي من طوكيو، انه "بعد إجراءات أميركا المثيرة للأزمات من الضروري أن تجري مشاورات مع الدول الهامة والشركاء الهامين للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه يزور طوكيو "بدعوة من وزير الخارجية الياباني، الذي يرغب بإجراء مباحثات ثنائية في هذا المجال".