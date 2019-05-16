مقتل 4 عراقيين وإصابة 17 آخرين جراء إطلاق نار على متظاهرين في النجف

قُتل 4 عراقيين وأصيب 17 آخرين جراء إطلاق نار على متظاهرين في النجف.
واشارت المعلومات الى ان "العشرات من مناصري التيار الصدري تظاهروا في ساعة متأخرة أمس الأربعاء أمام مركز البشير التجاري في النجف للمطالبة بإغلاقه"، لافتى الى أن "القوة المسؤولة عن حماية المركز أطلقت النار باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح".
وعمد المتظاهرون الى إشعال النار في المجمع التجاري، ومنعوا فرق الإطفاء من الوصول للمكان، فيما قامت القوات الأمنية باقفال الطرق الرئيسة والمهمة في المحافظة خوفا من تطور الأحداث.
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