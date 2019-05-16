كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنرال جاك كين: إيران تحاول زعزعة استقرار الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المحلل الاستراتيجي البارز، الجنرال جاك كين، من أن إيران تحاول زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتسعى لاستغلال "تحالف سياسي وعسكري" مع روسيا، وفقا للعين الإخبارية.

ودافع الجنرال كين، وهو نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق، ومحلل شؤون الدفاع بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن قرار نشر الولايات المتحدة قاذفات "بي 52" في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه جاء بعد "تهديدات واضحة" من طهران التي تخطط لنشر الفوضى في الشرق الأوسط.

وقال كين: "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط. مجيء القوات (البحرية الأمريكية) يتعلق بمحاولة تحقيق بعض الاستقرار وبعض الأمن والضغط على الإيرانيين".

وتابع: "من الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإن للإيرانيين والروس تحالفا سياسيا وعسكريا".

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وزاد: "لقد استخدم الإيرانيون الوكلاء في المنطقة للهيمنة على الشرق الأوسط والتحكم فيه وهو هدفهم النهائي. لقد حققوا بعض النجاح الحقيقي في هذا".

وأوضح كين أن إيران سيطرت على لبنان، وحفزت الحرب الأهلية في سوريا، و"أطاحت بالحكومة" (الشرعية) في اليمن، وتحول اهتمامها الآن نحو إسرائيل.

في سياق متصل، قال الجنرال كين إن التقارير حول قيام ترامب بتحديث خططه لإرسال 100 ألف جندي إلى إيران، هي "تشويه لما يحدث بالفعل. الرئيس لا يعرف حتى ما الذي يتحدثون عنه"، لافتا إلى أن "الرئيس ترامب معتدل في التعامل مع إيران".

وفي البيت الأبيض، نفى ترامب، الذي طالب مرارا بتجنب النزاعات طويلة الأجل في الشرق الأوسط، التقرير الذي يزعم أن الولايات المتحدة قامت بتحديث خطط تدرس إرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي لمواجهة إيران إذا هاجمت القوات الأمريكية.