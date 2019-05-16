ذهب رفقة أصدقائه وعاد محمولا على الأكتاف.. مصرع طفل غرقا في واد اللوكوس

لقي طفل حتفه غرقا، أول أمس الاثنين، في نهر “اللوكوس”، الموجود في منطقة البنايتين في مدينة القصر الكبير.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الطفل الهالك “عبد الصمد.ع”، البالغ من العمر 13 سنة، كان يتابع دراسته في الثانوية الإعدادية، علال ابن عبد الله، وقصد الوادي مع أصدقائه، المنحدرين من المدينة العتيقة، قبل أن يتوارى عن الأنظار بشكل مفاجئ.

وحلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، مرفوقة بالعناصر الأمنية، حيث تمكنت من انتشال الجثة من الوادي، ونقلها إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في القصر الكبير.