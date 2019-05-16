كفر كنا: الشرطة تغلق محلا تجاريا بأمر إداري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت الشرطة محلا تجاريا في كفر كنا بأمر إداري، والذي تمّ بالقرب منه إطلاق عيارات نارية وإصابة رجل (60 عاما) بجروح خطيرة. وكانت الشرطة قد استجوبت مدير المحل، وأصدرت أمر الإغلاق الإداري لمدة 30 يوما لغاية تاريخ 12.06.2019. وادعت الشرطة أن "إغلاق المحل يأتي في إطار محاربة ظاهرة البلطجة واستخدام السلاح في المجتمع العربي".

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