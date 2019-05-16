شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يتهم "الوفاق" بنقل إرهابيين للبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، حكومة الوفاق بالتورط في نقل إرهابيين إلى البلاد، مشيراً إلى أن ظهور تنظيمي "داعش" و"القاعدة" على تخوم العاصمة طرابلس دليل على ذلك.

وقال المسماري، الأربعاء، إن "الجيش الوطني يواصل معاركه في طرابلس بمساعدة القوات الجوية التي تدك معاقل الجماعات الإرهابية".

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من جهتها، أعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، الثلاثاء، مقتل الإرهابي صفوان عبد الحميد جابر، أحد أبرز عناصر "داعش" المطلوبين في ليبيا، خلال قصف جوي استهدف مقر كتيبة الفاروق، بمدينة الزاوية غرب طرابلس.

ويعد جابر (26 سنة)، أحد أهم وأخطر عناصر "داعش" المدربة على القتال وواحدا من أبرز المطلوبين لدى النائب العام، بتهمة انضمامه للتنظيم وارتكاب جرائم قتل، وذلك منذ فراره عام 2016، بعد مشاركته في ذبح 11 شرطياً وقتل 6 آخرين داخل مديرية أمن صبراتة.

وجاءت تصفية هذا الإرهابي الخطير لتكشف عن وجود علاقة مباشرة بين "داعش" والميليشيات المسلحة، وتعاون واضح بينهما.