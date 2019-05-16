البنتاغون قد يرسل خيامًا لإيواء المهاجرين عند الحدود مع المكسيك

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واشنطن: أعلن البنتاغون الأربعاء أن الجيش قد ينصب خيامًا ووسائل إيواء أخرى بالقرب من الحدود الأميركية - المكسيكية لتوفير مأوى موقت للمهاجرين.

قال المتحدّث باسم وزارة الدفاع كريس ميتشل إنّ البنتاغون تلقّى طلبًا من وزارة الأمن الداخلي لـ"بناء منشآت موقّتة في 6 مواقع حدّدتها وزارة الأمن الداخلي لإيواء ورعاية نحو 7.500" مهاجر.

أضاف إنّه مع ذلك فإنّ البنتاغون "لن يؤمّن دعمًا لاحتجاز أو توقيف المعتقلين الأجانب الموجودين في منشآت إدارة الجمارك والهجرة". وأشار المتحدّث إلى أنّه يتعيّن على وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان التوقيع على هذا الطلب، وهو ما سيحدث "قريبًا جدًا".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء أنّ وحدة الهندسة في الجيش الأميركي منحت شركتين عقودًا تبلغ قيمتهما 788 مليون دولار لبناء "جدار عازل" و"عوائق للمركبات والمشاة" على طول الحدود الأميركية-المكسيكية في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا، والتي سوف تكتمل في مطلع العام المقبل.

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يأتي هذا الإعلان عشية كشف الرئيس دونالد ترمب الخميس عن اقتراح جديد لسياسة الهجرة، التي ستستند إلى "الأهلية والجدارة"، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

واعتقلت السلطات الأميركية في أبريل أكثر من 100.000 مهاجر بعد عبورهم الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء للحكومة الأميركية، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تصل فيه الاعتقالات إلى هذا المستوى.

بالإجمال تمّ إيقاف نحو نصف مليون شخص على الحدود منذ أكتوبر 2018. وأجبر الاكتظاظ في ملاجئ الطوارئ الحدودية السلطات على إطلاق سراح بعض المهاجرين بانتظار مراجعة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

يشار إلى أن غالبية المهاجرين التي تعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية تستسلم للسلطات وتطلب اللجوء. ويأتي معظمهم من بلدان أميركا الوسطى، مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، حيث يلجأون إلى الهجرة هربًا من العنف والفقر على حدّ تعبيرهم.