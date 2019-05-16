القضاء اليوناني يبرئ تسعة أتراك متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال مصدر قضائي إن محكمة يونانية برأت يوم الأربعاء تسعة مواطنين أتراك من اتهامات تتعلق بالإرهاب مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة.

وكانت الشرطة اليونانية اعتقلت ثمانية رجال وامرأة في مداهمات نفذتها في فجر الأربعاء في وسط أثينا قبل أيام من زيارة دولة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان في ديسمبر كانون الأول 2017.

وكانت السلطات في ذلك الوقت تشتبه في صلاتهم بجماعة يسارية متطرفة كانت مسؤولة عن سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية في تركيا منذ عام 1990.

ونفى المعتقلون ارتكاب أي مخالفات واقترح الادعاء تبرئتهم. ولم يورد المصدر القضائي المزيد من التفاصيل عن نتائج القضية.

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واليونان وتركيا، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف باستمرار بشأن قضايا منها الحقوق في بحر إيجة وجزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

وتصاعدت التوترات بدرجة أكبر عندما استقل ثمانية ضباط بالجيش التركي طائرة هليكوبتر وفروا بها إلى اليونان في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة على حكم أردوغان في 2016. ورفضت المحاكم اليونانية مرارا طلبات من السلطات التركية بتسليمهم.

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