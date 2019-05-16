نادر سلامة
كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد خلال مقتطفات جديدة من حوارها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن رأي الرئيس الأسبق حسني مبارك في السياسي أشرف مروان حول التنازل عن القدس.
وقالت الإعلامية على لسان الرئيس الأسبق حسني مبارك: شهادة للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم.
وأضافت الإعلامية عن لسان مبارك: قلت لكلينتون بكل وضوح "مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر شهادة تاريخية لـ"مبارك" عن جاسوسية أشرف مروان في حوار فجر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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