فجر السعيد: مبارك كشف أسرارا جديدة عن بوتين وترامب

نادر سلامة كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد خلال مقتطفات جديدة من حوارها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن رأي الرئيس الأسبق حسني مبارك في الدور الذي تمارسه روسيا في الشرق الأوسط. وقالت الإعلامية على لسان الرئيس الأسبق حسني مبارك: "أعرف بوتين وأقول بأنه استطاع استعادة الدور الروسي في العالم والشرق الأوسط بشكل فعّال ومؤثر". تعليقات القراء

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