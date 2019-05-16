جابر: تأخير تشكيل الحكومة أفرغ المجلس النيابي من إمكانية الإنتاجية

رأىعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، أن "لبنان أضاع فرصة ثمينة من خلال تأخير ​تشكيل الحكومة​ لأكثر من تسعة أشهر، وهو ما أفرغ ​المجلس النيابي​ من إمكانية الإنتاجية"، معتبرا أنه "بعد ولادة الحكومة وتشكيل ​اللجان النيابية​، بدأ المجلس النيابي مواكبة المرحلة".

ولفت جابر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "الحضور الأهم للمجلس يتمثّل باستعادة سلطاته التشريعية وسلطة الرقابة والمحاسبة للحكومة"، مشيرا الى أن "هناك 52 قانوناً أقرّها المجلس النيابي، أبرزها ما يتعلق بالإصلاح الهيكلي لإدارات الدولة، مثل قوانين تنظيم قطاعات ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​الطيران المدني​ وتعيين الهيئات الناظمة لها، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون حقّ الوصول للمعلومات".

وشدد على أن "عرقلة هذه القوانين يخالف مصلحة البلد والاتفاقيات الدولية"، معلنا أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "شكّل أخيراً لجنة نيابية مهمتها متابعة تنفيذ القوانين".