افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ زار ​مدينة صيدا​ القديمة، بدعوة من النائب ​بهية الحريري​ وذلك في اطار فعاليات "صيدا مدينة رمضانية"، متنقلا بين معالمها التراثية والاثرية حيث اقيمت له عدة استقبالات ترحيبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اللواء ابراهيم زار صيدا بدعوة من بهية الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.