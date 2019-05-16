محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين تستأنف في المغرب

تستأنف اليوم بالقرب من الرباط محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب، في قضية أثارت صدمة كبيرة في البلاد وقد تصدر أحكام بالإعدام على ثلاثة منهم فيها.
ويمثل في المجموع 24 متهما أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، المدينة التي يفصلها نهر أبي رقراق عن العاصمة الرباط. وهم يواجهون اتهامات خطيرة بينها "تشكيل خلية إرهابية" و"القتل العمد" و"الإشادة بالإرهاب".
ويفترض أن تشهد الجلسة مناقشة التفاصيل الشكلية والطلبات الأولية للدفاع، بحسب صحافي متخصص يتابع القضية.
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