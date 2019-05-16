محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين تستأنف في المغرب

تستأنف اليوم بالقرب من ​الرباط​ محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب، في قضية أثارت صدمة كبيرة في البلاد وقد تصدر أحكام ب​الإعدام​ على ثلاثة منهم فيها.

ويمثل في المجموع 24 متهما أمام غرفة الجنايات ب​محكمة الاستئناف​ بسلا، المدينة التي يفصلها نهر أبي رقراق عن العاصمة الرباط. وهم يواجهون اتهامات خطيرة بينها "تشكيل خلية إرهابية" و"القتل العمد" و"الإشادة ب​الإرهاب​".

ويفترض أن تشهد الجلسة مناقشة التفاصيل الشكلية والطلبات الأولية للدفاع، بحسب صحافي متخصص يتابع القضية.