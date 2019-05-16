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محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين تستأنف في المغرب

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تستأنف اليوم بالقرب من ​الرباط​ محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المغرب، في قضية أثارت صدمة كبيرة في البلاد وقد تصدر أحكام ب​الإعدام​ على ثلاثة منهم فيها.

ويمثل في المجموع 24 متهما أمام غرفة الجنايات ب​محكمة الاستئناف​ بسلا، المدينة التي يفصلها نهر أبي رقراق عن العاصمة الرباط. وهم يواجهون اتهامات خطيرة بينها "تشكيل خلية إرهابية" و"القتل العمد" و"الإشادة ب​الإرهاب​".

ويفترض أن تشهد الجلسة مناقشة التفاصيل الشكلية والطلبات الأولية للدفاع، بحسب صحافي متخصص يتابع القضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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