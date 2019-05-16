البنتاغون قد يرسل خياما لإيواء المهاجرين عند الحدود مع المكسيك

أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية كريس ميتشل أن "البنتاغون تلقّى طلباً من وزارة الأمن الداخلي لبناء منشآت مؤقّتة في 6 مواقع حدّدتها وزارة الأمن الداخلي لإيواء ورعاية تحو 7,500 مهاجر بالقرب من الحدود الأميركية-المكسيكية لتوفير مأوى مؤقت للمهاجرين"، مشيرا الى أن "البنتاغون لن يؤمّن دعماً لاحتجاز او توقيف المعتقلين الأجانب الموجودين في منشآت ادارة الجمارك والهجرة".
ولفت ميتشل إلى أنه يتعيّن على وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان التوقيع على هذا الطلب، وهو ما سيحدث "قريباً جداً".
كما أعلنت وزارة الدفاع أنّ وحدة الهندسة في الجيش الأميركي منحت شركتين عقوداً تبلغ قيمتهما 788 مليون دولار لبناء "جدار عازل" و "عوائق للمركبات والمشاة" على طول الحدود الأميركية-المكسيكية في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا، والتي سوف تكتمل مطلع العام المقبل.
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