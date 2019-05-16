البنتاغون قد يرسل خياما لإيواء المهاجرين عند الحدود مع المكسيك

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ كريس ميتشل أن "​البنتاغون​ تلقّى طلباً من وزارة ​الأمن الداخلي​ لبناء منشآت مؤقّتة في 6 مواقع حدّدتها وزارة الأمن الداخلي لإيواء ورعاية تحو 7,500 مهاجر بالقرب من الحدود الأميركية-المكسيكية لتوفير مأوى مؤقت للمهاجرين"، مشيرا الى أن "البنتاغون لن يؤمّن دعماً لاحتجاز او توقيف المعتقلين الأجانب الموجودين في منشآت ​ادارة الجمارك​ و​الهجرة​".

ولفت ميتشل إلى أنه يتعيّن على وزير الدفاع بالوكالة ​باتريك شاناهان​ التوقيع على هذا الطلب، وهو ما سيحدث "قريباً جداً".

كما أعلنت وزارة الدفاع أنّ وحدة الهندسة في ​الجيش الأميركي​ منحت شركتين عقوداً تبلغ قيمتهما 788 مليون ​دولار​ لبناء "جدار عازل" و "عوائق للمركبات والمشاة" على طول الحدود الأميركية-المكسيكية في ولايتي ​كاليفورنيا​ وأريزونا، والتي سوف تكتمل مطلع العام المقبل.