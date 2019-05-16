ضغوط من مجموعات زراعية أميركية تدعو لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

دعت مجموعات زراعية أميركية رئيسية إلى إيجاد حل سريع للحرب التجارية مع ​الصين​، مؤكّدة أنّ تراجع ​الصادرات​ يفاقم الأعباء على قطاع يمرّ أصلاً بأوقات عصيبة. ونشر اتحاد مكتب ​الزراعة​ الأميركي رسالة موجّهة إلى الرئيس ​دونالد ترامب​ حذّر فيها من أنّ "الوقت ينفد أمام الكثيرين في قطاع الزراعة". واشار الاتحاد في رسالته غلى أنّ انخفاض عائدات ​المزارعين​ إلى النصف في الأعوام الستة الماضية بسبب تدهور الأسعار زاد من ​حالات​ الإفلاس في الغرب الأوسط الأميركي، الذي يعتبر سلّة غذاء ​الولايات المتحدة​، حيث يكافح العديد من المزارعين لسداد ديونهم. وأدت الحرب التجارية مع الصين الى خسارة الصادرات الأميركية لسوق ضخم لمنتجات مثل فول الصويا ولحم الخنزير وغيرها.

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