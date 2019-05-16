رئيس المجلس العسكري في السودان يعلن وقف التفاوض مع المحتجين 72 ساعة

أعلن رئيس ​المجلس العسكري​ الحاكم في ​السودان​ الفريق ركن ​عبد الفتاح البرهان​ أن المجلس قرر "وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق" بعد أن خرق المحتجون اتفاقا بشأن وقف التصعيد.

وأوضح أنه من القرارات الأخرى "إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام" عند ​وزارة الدفاع​ في وسط ​الخرطوم​ والتي أقامها المحتجون.