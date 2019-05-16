الولايات المتحدة توقف جميع الرحلات الجوية الى فنزويلا

أعلنت ​الولايات المتحدة​ تعليق كل الرحلات الجوية الى ​فنزويلا​ سواء لنقل الركاب أو البضائع على خلفية مخاوف متعلقة بالسلامة.

وأشار أمر لوزارة النقل الى "​تقارير​ عن اضطرابات مدنية في المطارات وحولها"، موردا ان ادارة أمن النقل الأميركية كانت غير قادرة على الوصول الى المطارات الفنزويلية لاجراء تقييمات أمنية.

ويتبع هذا ​الاعلان​ قرار "أميركان ايرلاينز"، أكبر شركة طيران أميركية، في آذار بتعليق رحلاتها الى هذه الدولة في ​أميركا الجنوبية​.

ويأتي القرار بطلب من وزارة الأمن الداخلي بعد تقييم الظروف في فنزويلا، بحسب بيان لوزارة النقل الأميركية. وحضت ​وزارة الخارجية​ الأميركيين على عدم السفر الى فنزويلا كما علقت موقتا أعمال ​السفارة الأميركية​ هناك وسحبت الطاقم الدبلوماسي.