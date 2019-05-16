الولايات المتحدة توقف جميع الرحلات الجوية الى فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة تعليق كل الرحلات الجوية الى فنزويلا سواء لنقل الركاب أو البضائع على خلفية مخاوف متعلقة بالسلامة.
وأشار أمر لوزارة النقل الى "تقارير عن اضطرابات مدنية في المطارات وحولها"، موردا ان ادارة أمن النقل الأميركية كانت غير قادرة على الوصول الى المطارات الفنزويلية لاجراء تقييمات أمنية.
ويتبع هذا الاعلان قرار "أميركان ايرلاينز"، أكبر شركة طيران أميركية، في آذار بتعليق رحلاتها الى هذه الدولة في أميركا الجنوبية.
ويأتي القرار بطلب من وزارة الأمن الداخلي بعد تقييم الظروف في فنزويلا، بحسب بيان لوزارة النقل الأميركية. وحضت وزارة الخارجية الأميركيين على عدم السفر الى فنزويلا كما علقت موقتا أعمال السفارة الأميركية هناك وسحبت الطاقم الدبلوماسي.
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