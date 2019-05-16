قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 20 داعشيا خلال حملة عسكرية في دير الزور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء حملة ضد الإرهابيين الذين لهم صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة استراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، في شرق سوريا.

وأكدت القوات، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، أنها اعتقلت حتى الآن 20 متطرفا وصادرت أسلحة في عملية أمنية في محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية لنهر الفرات، وفي المنطقة الصحراوية منها.

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وذكرت قوات سوريا الديمقراطية، في البيان، "بدأت قواتنا حملة تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ساعات الصباح الأولى .. تم اعتقال 20 إرهابيا وكشف بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة إلى مصادرة كميات من السلاح و الذخيرة".

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن العملية استهدفت خلية "مهمة" لمتشددي داعش داخل الشحيل، وهي جزء من مساحة أكبر من الأرض في شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات، مضيفا أن "العملية نفذت بدقة واحترافية عالية وحققت أهدافها".

وكانت قوات عمليات خاصة تقودها الولايات المتحدة داهمت الأسبوع الماضي مخبأ لمن يشتبه بأنهم مقاتلو داعش في البلدة.