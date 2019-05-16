مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى مالاوي لمواجهه آثار إعصار "إيداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن مصر قدمت مساعدات إنسانية إلى مالاوي لمواجهه آثار إعصار "إيداي".

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، إنه انطلاقًا من الواجب والدور المصري في الوقوف بجانب الأشقاء الأفارقة، ومع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، واتصالاً بقرار مصر تقديم مساعدات إنسانية لكل من مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي التي تأثرت بإعصار "إيداي"، فقد تم التنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية لإعداد وتجهيز وشحن مساعدات للدول الثلاث متمثلةً في خيام للإيواء ومواد غذائية ودوائية، حيث وصلت اليوم إلى العاصمة المالاوية ليلنجواي طائرة شحن عسكرية مصرية تحمل المساعدات المقدمة من مصر إلى الأشقاء في مالاوي.

ومن المقرر أن تصل يوم 18 مايو الجاري طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي المالاوي في التخفيف عن المتضررين من الأعصار.

وكان في استقبال الطائرة السفير المصري في مالاوي حسن شوقي وأعضاء السفارة؛ كما شارك في مراسم الاستقبال من الجانب المالاوي نيكولاس داوزى وزير الداخلية المالاوي وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والخارجية المالاوية وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المالاوي.

Advertisements

وصرح السفير شوقي بأن المساعدات المصرية تأتي في إطار التزام مصر بدعم الأشقاء في مالاوي وخاصةً في أوقات الأزمات، وانطلاقاً من مسئولية مصر نحو مساندة الجهود الحكومية والأممية ومساعدة المتضررين من الإعصار الذي أودى بحياة حوالي ستين مواطناً مالاوياً، وخلف الآلاف من النازحين.

وجدّد السفير المصري التعازي والإعراب عن تضامُن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً مع مالاوي الشقيقة.

ومن جهته، قدّم وزير الداخلية المالاوي بالنيابة عن رئيس مالاوي الشكر لمصر على وقوفها المستمر مع بلاده، ومساندتها المتواصلة للعملية التنموية فيها من خلال إيفاد الخبراء وتقديم الدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية في العديد من المجالات الحيوية.

وأعرب عن ثقة بلاده في الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي وفي قدرة مصر على وضع آليات للتعامُل مع التحديات التي تواجه القارة فضلاً عن الحفاظ على وحدة وتكامُل المواقف الأفريقية.