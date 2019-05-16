القاهرة 40.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 23 38

دمنهور 22 36

الإسكندرية 20 31

بلطيم 21 30

مطروح 18 27

السلوم 18 24

سيوة 20 34

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 20 40

السويس 24 39

العريش 22 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 40

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نخل 18 40

نويبع 25 39

طابا 25 39

كاترين 16 31

الطور 22 37

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 25 39

مرسى علم 23 36

الفيوم 25 40

بني سويف 25 41

المنيا 22 42

أسيوط 25 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 25 43

أسوان 26 43

أبو سمبل 24 41

الوادي الجديد 21 43

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32

راس حدربة 27 31