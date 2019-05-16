التحالف العربي يدمر منصة إطلاق صواريخ حوثية بمحافظة حجة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع للمتمردين الحوثيين ودمرت منصة إطلاق صواريخ في مديرية عبس بمحافظة حجة، بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية.
وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمّعاً لمليشيات الحوثي، ماأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما تم تدمير منصة إطلاق صواريخ، ومجموعة من الصواريخ المضادة للدروع وآليات قتالية أخرى.
من ناحية أخرى، قُتل 6 من عناصر
وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات اندلعت بين الطرفين، عقب محاولة تسلل للمتمردين، باتجاه مواقع الجيش في جبهة العقبة شمالي المحافظة.
وقصفت قوات الجيش بالمدفعية تجمعات مليشيات الحوثي، شرقي جبال العقبة، في نفس المنطقة.
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