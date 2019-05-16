ترامب يوقع على "إعلان حالة الطوارئ" لحماية شبكات الاتصالات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأميركية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي. على الأمن القومي. ويمهد القرار السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية. وذكرت رويترز، أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره. وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة".

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