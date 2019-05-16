زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة سان خوان بوسط الأرجنتين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن مركز الزلزال على عمق 105 كيلومتراً، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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