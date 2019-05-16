ليل مراكش.. مداهمة مقاهي “الشيشا” والحجز على كميات كبيرة من المعسل 

داهمت العناصر الأمنية في المنطقة الأمنية المنارة، أول أمس الثلاثاء، العديد من مقاهي “الشيشا” في أحياء المسيرة في مراكش.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن حملة تمشطية لعدد من المقاهي، قادتها مجموعة من العناصر الأمنية، وأعوان السلطة، وعناصر من القوات المساعدة، تم خلالها مداهمة مقاهي “الشيشا”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحملة الأمنية مكنت من حجز حوالي 350 من قنينات النرجيلة، وكميات كبيرة من المعسل.
وأتلفت العناصر الأمنية العشرات من قنينات “الشيشا” المحجوزة في مقاهي الشيشة، وتوقيف عدد من الشباب، والفتيات، الذين كانوا فيها، من أجل تنقيطهم والتعرف على هوياتهم.
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