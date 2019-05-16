طنجة.. توقيف فرنسي متلبس بهتك عرض طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة

تمكنت المصالح الأمنية في طنجة، أول أمس الثلاثاء، من توقيف فرنسي، متلبس بهتك عرض قاصر، لا يتجاوز عمره 13 سنة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المصالح الأمنية حلت في أحد العمارات السكنية في مدينة طنجة، فور توصلها بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، حول وجود طفل قاصر مع فرنسي داخل شقته، ورجح احتمالية تعرضه للاستغلال الجنسي.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المصالح الأمنية، بعد مداهمتها الشقة، ضبطت المواطن الفرنسي في حالة تلبس مع الطفل القاصر، إذ تم توقيفه على الفور، فيما أحيل إحالة الطفل إلى الخبرة الطبية.