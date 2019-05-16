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تعرضت إحدى الحدائق في مدينة الدارالبيضاء لعمليات تخريب خطيرة، ما جعل عددا من تجهيزاتها يشكل خطرا محذقا بكل من يستخدمها.
واستهدفت العملية إحداث ثقوب في إحدى الألعاب الأفعوانية في الحديقة الواقعة بمقاطعة بنمسيك، في جزئها المخصص للأطفال، كما طال التخريب ملاعبها الرياضية، ومرافق أخرى.
واستنكر ناشطون هذا التخريب، بعدما استبشر السكان خيرا بافتتاح هذه الحديقة، وتجهيزاتها، كما عاتبوا مقاطعة بنمسيك على تخليها عن حماية، وصيانة هذا الفضاء العمومي، والحرص على نظافته.
كانت هذه تفاصيل خبر التخريب يطال حديقة للأطفال في البيضاء.. ويهدد سلامتهم الجسدية -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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