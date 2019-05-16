القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، حارا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 21، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 20، الناصرة 33 – 19، حيفا 28 – 18، يافا 28 – 17، القدس المحتلة 33 – 23، عسقلان 28 – 19، عين جدي (البحر الميت) 40 – 29، بئر السبع 37 – 20، أم رشرش (إيلات) 42 – 27.
ويوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.
ولا يتوقع أن يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.