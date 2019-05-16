حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، حارا، وتكون درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 21، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 20، الناصرة 33 – 19، حيفا 28 – 18، يافا 28 – 17، القدس المحتلة 33 – 23، عسقلان 28 – 19، عين جدي (البحر الميت) 40 – 29، بئر السبع 37 – 20، أم رشرش (إيلات) 42 – 27.

ويوم غد الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

ولا يتوقع أن يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.