واضافت انها "استنفرت كادرها بتقديم العلاجات والخدمات الطبية لهم وباشراف مدير المستشفى عبدالله الغزالي لمتابعة العمل الطارئ مع تواجد كادر الاطباء والكوادر الصحية والتمريضية والخدمية .
فيما اكدت خلية الإعلام الأمني ان "القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على خمسة من الذين اطلقوا النار على المتظاهرين وجميعهم من حرس المول".
واضافت ان "جميع المتظاهرين الذين قتلوا او جرحوا بسبب استخدام الذخيرة الحية من حرس المول أنفسهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حصيلة ضحايا احداث النجف واعتقال خمسة من مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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