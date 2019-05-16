شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لدى المملكة: استهداف محطتي ضخ النفط حادث إرهابي جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدان السفير اليمني لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ‏الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وقال: إن الحادث الارهابي يستهدف المصالح الحيوية للمملكة والمرتبط مباشرةً بمصالح العالم في النفط والوقود ويشكل خطرًا حقيقياً يهدد التجارة العالمية وأمن واستقرار الجزيرة العربية.

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‏وأضاف «إن الوجود الحوثي المسلح على الأراضي اليمنية بدعم مباشر من إيران يمثل تهديدًا حقيقياً وجوهرياً لأمن واستقرار الخليج والمنطقة العربية ويجب ردعه من قبل المجتمع الدولي حتى لا يستطيل شره ويكون خنجراً مسموماً في خاصرة الجزيرة العربية التي تشرف على أكثر من خُمس تجارة العالم».

‏وأكد السفير الزنداني الموقف الثابت للجمهورية اليمنية الداعم لجميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحفظ وحماية أمنها وحدودها وأراضيها ومصالحها.

ودعا ‏المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة لاتخاذ موقف صارم حيال هذا العمل إرهابي الجبان والإسراع في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية لا يجيب التعاطي معها في أي حال من الأحوال والقضاء عليها كما تم القضاء على مثيلاتها من المنظمات الإرهابية كالقاعدة وطالبان وداعش، ‏معتبرا هذا الحادث الإرهابي دليلاً إضافياً على أنه لا حل للأزمة اليمنية غير القضاء على الانقلاب وما ترتب عليه من إضرار بمصالح المنطقة والعالم من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية.