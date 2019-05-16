شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المجلس العسكري يعلن وقف التفاوض مع المحتجين 72 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق ركن عبدالفتاح البرهان في بيان تلفزيوني إن المجلس قرر «وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق» بعد أن خرق المحتجون اتفاقا بشأن وقف التصعيد.

وأضاف رئيس المجلس أن من القرارات الأخرى «إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة الاعتصام» عند وزارة الدفاع في وسط الخرطوم والتي أقامها المحتجون.