الولايات المتحدة توقف جميع الرحلات الجوية الى فنزويلا

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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تعليق كل الرحلات الجوية الى فنزويلا سواء لنقل الركاب أو البضائع على خلفية مخاوف متعلقة بالسلامة.

ويتبع هذا الاعلان قرار "أميركان ايرلاينز"، أكبر شركة طيران أميركية، في آذار/مارس بتعليق رحلاتها الى هذه الدولة في أميركا الجنوبية.

ويأتي القرار بطلب من وزارة الأمن الداخلي بعد تقييم الظروف في فنزويلا، بحسب بيان لوزارة النقل الأميركية.

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وأشار أمر لوزارة النقل الى "تقارير عن اضطرابات مدنية في المطارات وحولها"، موردا ان ادارة أمن النقل الأميركية كانت غير قادرة على الوصول الى المطارات الفنزويلية لاجراء تقييمات أمنية.

وحضت وزارة الخارجية الأميركيين على عدم السفر الى فنزويلا كما علقت موقتا أعمال السفارة الأميركية هناك وسحبت الطاقم الدبلوماسي.

وفي وقت سابق هذا الشهر منعت ادارة الطيران الفدرالية معظم الطائرات الأميركية المصرح لها والطيارين من التحليق على علو أقل من 26 ألف قدم فوق المناطق الفنزويلية، ايضا بسبب مخاوف امنية.