الأخبار: المسودة الأولى للموازنة لم تكن أرقامها دقيقة وتخللها الكثير من الفوضى والمبالغة

ذكرت "​الاخبار​" انه بعد 67 ساعة من النقاشات الحكومية المتعلقة بمشروع ​الموازنة​، تبين، بحسب بعض الوزراء، أن المسودة الأولى للموازنة لم تكن أرقامها دقيقة، بل تخللها الكثير من الفوضى والمبالغة، كما أن تقديرات تخفيض ​العجز​ لم تكن دقيقة بدورها، علماً أن الإجراءات التي أضيفت يتوقع أن تحافظ على الهدف المحدد للعجز أي 8.5 في المئة.

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