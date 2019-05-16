الاخبار: الحريري مستاء من تأجيل بوصعب المستمر لطرح ملف التدبير رقم 3

ذكرت "الاخبار" انه فيما بقي التأجيل سيد الموقف في ما يتعلق بالتدبير رقم 3، اتُهم وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بالمماطلة، بحجة انتظار وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ للاتفاق معها بهذا الشأن. وقد قابل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ التأجيل المستمر للملف باستياء واضح، خاصة عندما طلب أبو صعب تأجيل البت بالأمر إلى جلسة القصر.

واوضحت انه فيما لم يعرف ما إذا كان عدم عقد جلسة مساء أمس مرتبطاً بالتوتر الذي كان قائماً بين الحريري وأبو صعب، إلا أن تزامن إعلان الحريري عن تأجيل الجلسة مع النقاش الذي دار بينه وبين أبو صعب، هو الذي ساهم في تعميم أجواء تربط بين الأمرين.

علماً أن وزير الدفاع عاد ونفى ذلك، مؤكداً أن الحريري لم يكن يريد جلسة مسائية. كما قال إنه اجتمع مع رئيس الحكومة وتخلل الاجتماع اتصال بوزيرة الداخلية للاتفاق على الطرح المتعلق بتدبير رقم 3 فكان الجو ايجابيا. وإذ لم يفصح وزير الدفاع عن توجهه في هذا الصدد، أشار إلى أنه بناء على موافقة رئيس الجمهورية سيطرح تدبير 3 على ​المجلس الاعلى للدفاع​ وهو يصدر توصياته وترفع ل​مجلس الوزراء​.

لكن في المقابل، عبّر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن وجهة نظر تشير إلى إعطاء التدبير رقم 3 للعسكريين المنتشرين على الحدود، والتدبير رقم 2 للمولجين بمهام أمنية في الداخل، والتدبير رقم واحد للبقية.