الاخبار: المندوب القطري غادر غزة بعد موجة من الاستهجان والرفض لتصريحاته

ذكرت "​الاخبار​" انه على غير ما كان مخططاً له، غادر المندوب القطري، محمد العمادي، غزة، بعد موجة من الاستهجان والرفض لتصريحاته التي لمّح فيها إلى تسبب "​الجهاد الإسلامي​" في اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة، لكنه قدم اعتذاراً إلى "حماس" عن تصريحاته قبل المغادرة.

وكان العمادي قد هاجم "الجهاد" خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه سلسلة تقديمات ​الدوحة​ ​الجديدة​، لكن من دون أن يسميها، قائلاً: "التهدئة كان المفترض أن تبقى كما هي، التصعيد الأخير لم يكن يريده الطرفان. أحد الفصائل اختلق مشكلة على الحدود، لكن الجهات الرئيسية، حماس و​إسرائيل​، كانتا تريدان الهدوء".

وأتت مغادرة العمادي مفاجئة، إذ ألغى برنامج زيارته ليوم أمس واليوم، بعدما كان سيزور "مخيمات العودة" على الحدود الشرقية للقطاع، لكنه نُصِح بعدم زيارتها خشية الاعتداء عليه من بعض المتظاهرين الغاضبين من تصريحاته بحق "الجهاد"، وفق مصادر.