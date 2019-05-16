الاخبار: لبنان افشل محاولة قضم اسرائيلية جديدة في راس الناقورة

ذكرت "​الاخبار​" انه قبل نحو أسبوع، أبلغت ​قوات اليونيفيل​ الجيش ال​لبنان​ي نية العدو الإسرائيلي البدء بتطوير السياج التقني في ​رأس الناقورة​ وصولا الى النقطة b1 التي تحتلها ​اسرائيل​ من ضمن المناطق المتحفظ عليها على الخط الازرق. السبت الماضي، بدأ العدو بالعمل في المحيط، إلا ان الجيش ابلغ قوات الطوارىء رفض لبنان قيام العدو بأي تغييرات في تلك البقعة، خصوصاً انه يحاول تثبيت امر واقع في تلك المنطقة استكمالاً لنواياه في قضمها لما تشكله من اهمية على الصعيد الميداني - العسكري، ولاهميتها في تحديد الحدود البحرية. وكاد التوتر على المستوى السياسي، مع تمسك لبنان بحقوقه، ان يطيح بأي طرح تفاوضي اميركي، قبل ان يعود العدو ويتراجع عن خطوته، بعكس ما حدث في منطقة ​عديسة​ الملاصقة لمستعمرة مسكافعام، حين فرض امرا واقعاً.

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