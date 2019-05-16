الاخبار: بطيش تبنى اقتراحاً يرمي إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات بمعدل 3%

اشارت "​الاخبار​" الى تبنّي وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، اقتراحاً يرمي إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات بمعدل 3%. واوضحت ان اقتراح بطيش لا يقتصر على ذلك، بل يسعى لأن تكون زيادة الرسم الجمركي مقرونة بآلية دعم واضحة للإنتاج المحلي، أي إن الاستخدام الصحيح لهذه الزيادة سيؤدي تلقائياً إلى تقليص الاستهلاك المستورد، ويحمي المنتجات المحلية من المنافسة التي تتعرض لها من السلع المستوردة، ويرفع من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وبحسب مصادر مطلعة، اقترح وزراء ​حزب الله​ أن تقتصر زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية وعلى السلع التي يوجد لديها بديل منتج محلياً، ما يعزّز فاعلية الاقتراح، ويأخذ الاقتراح في اتجاه البحث عن تعريف للسلع الكمالية.