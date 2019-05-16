شركة هواوي: القيود الأميركية غير المعقولة وتنتهك حقوقنا

أعلنت شكرة "هواوي" أنّ الولايات المتحدة "انتهكت حقوقنا بفرضها قيوداً غير معقولة"، مشيرة الى أن"منعنا من العمل في الولايات المتحدة لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً أو أقوى. بدلاً من ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى اقتصار خيارات الولايات المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر تكلفة"، مشددة على أن "هذه القيودستثير مسائل قانونية خطيرة أخرى".
يذكر أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا بـ"إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنع الشركات الأميركية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي، ولحماية الشبكات الأميركية من التجسس الخارجي".
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