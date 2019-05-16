ظريف: التصعيد الأميركي ضد إيران غير مقبول

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة إلى طوكيو على أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من تصعيد للتوترات ضد إيران غير مقبول".
وفي مستهلّ اجتماع مع نظيره الياباني تارو كونو، لفت ظريف الى "أننا نتصرّف بأقصى درجات ضبط النفس" إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 لمنعها من حيازة سلاح نووي.
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