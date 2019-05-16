ظريف: التصعيد الأميركي ضد إيران غير مقبول

شدد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ خلال زيارة إلى ​طوكيو​ على أن "ما تقوم به ​الولايات المتحدة​ من تصعيد للتوترات ضد إيران غير مقبول".

وفي مستهلّ اجتماع مع نظيره الياباني تارو كونو، لفت ظريف الى "أننا نتصرّف بأقصى درجات ضبط النفس" إزاء قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 لمنعها من حيازة ​سلاح نووي​.