اخبار العالم

اقتراح قانون في الكونغرس يقيّد منح التأشيرات للطلاب والباحثين الصينيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قدّم الجمهوريون في ​الكونغرس الأميركي​ اقتراح قانون يمنع أي طالب أو باحث مرتبط ب​الجيش الصيني​ من الحصول على تأشيرة لدخول ​الولايات المتحدة​. واقتراح القانون الذي قدّمه في نفس الوقت الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يزال أمامه طريق طويل لاجتيازه كي يتم في نهاية المطاف إقراره، ولم يتم حتى الساعة تحديد أي موعد للتصويت عليه في أي من المجلسين.

ويدعو اقتراح القانون ​الحكومة الأميركية​ إلى وضع قائمة بالمؤسسات العلمية والهندسية المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني من أجل "حظر الأفراد العاملين في هذه المؤسسات العسكرية الصينية، أو الذين ترعاهم هذه المؤسسات، من الحصول على تأشيرات طلاب أو باحثين لدخول الولايات المتحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح قانون في الكونغرس يقيّد منح التأشيرات للطلاب والباحثين الصينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا