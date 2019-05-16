اقتراح قانون في الكونغرس يقيّد منح التأشيرات للطلاب والباحثين الصينيين

قدّم الجمهوريون في ​الكونغرس الأميركي​ اقتراح قانون يمنع أي طالب أو باحث مرتبط ب​الجيش الصيني​ من الحصول على تأشيرة لدخول ​الولايات المتحدة​. واقتراح القانون الذي قدّمه في نفس الوقت الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يزال أمامه طريق طويل لاجتيازه كي يتم في نهاية المطاف إقراره، ولم يتم حتى الساعة تحديد أي موعد للتصويت عليه في أي من المجلسين.

ويدعو اقتراح القانون ​الحكومة الأميركية​ إلى وضع قائمة بالمؤسسات العلمية والهندسية المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني من أجل "حظر الأفراد العاملين في هذه المؤسسات العسكرية الصينية، أو الذين ترعاهم هذه المؤسسات، من الحصول على تأشيرات طلاب أو باحثين لدخول الولايات المتحدة".