بقيمة 1.5 مليار دولار.. "أمازون" تبدأ بناء مطارها الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون لتجارة التجزئة، جيف بيزوس، العمل في تطوير مطارها البالغة قيمته 1.5 مليار دولار في شمال ولاية كنتاكي، والذي من المتوقع أن يُفتتح بحلول عام 2021.

ويسمح هذا المركز الجوي لـ"أمازون" بالتحكم في عملياتها للشحن وتقليل اعتمادها على خدمات UPS، وFedEx، وخدمة البريد الأمريكية، الأمر الذي يخفض التكاليف ويسرع أوقات التوصيل.

وكانت "أمازون" قد أعلنت عن مركز الخدمات الجوية في مطار سينسيناتي، ومطار شمال كنتاكي الدولي في عام 2017.

وستعمل ضمن المركز 50 طائرة من طائرات الشركة، مع الإشارة إلى أنه يدعم أسطولًا يضم أكثر من 100 طائرة شحن "Prime Air"، وقالت الشركة في العام الماضي: "إنها ستستأجر 40 طائرة بوينج 767، 16 طائرة دخلت الخدمة حاليًا".

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وحصلت الشركة على عقد إيجار مدته 50 عامًا لأكثر من 900 فدانًا من ملكية مطار سينسيناتي، وتُعد هذه المساحة مكافئة تقريبًا لحجم المراكز العالمية لشركات الطيران الرائدة في مجال الشحن، مثل FedEx، و UPS.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ومن المتوقع أن يتضمن هذا المركز 2000 موظف من موظفي أمازون، كما أن "أمازون إير" ستساعد العملاء من خلال ضمان حصولهم على توصيل سريع ومجاني لشحناتهم.

وقال جيف بيزوس: "سوف يتيح لنا هذا المركز الجوي توصيل الطرود للعملاء بشكل أسرع، وسنقلل زمن تسليم شحنات خدمة Prime – وهي الخدمة التي توفرها أمازون للعملاء مع عمليات توصيل غير محدودة مقابل 119 دولارًا سنويًا، بالإضافة إلى خدمة بث تلفزيونية وموسيقية – من يومين إلى يوم واحد".

وقالت "أمازون": "إنها تتوقع إنفاق 800 مليون دولار هذا الربع لإجراء التغيير اللازم لتقليل زمن توصيل شحنات خدمة Prime".

ويشمل المركز الجوي، الذي يقع في الجانب الجنوبي من المطار، على ساحة مخصصة لاستيعاب الطائرات من أجل تحميل أو تفريغ البضائع أو التزود بالوقود أو الصيانة، إلى جانب برج للمراقبة، ومرفق للفرز.​