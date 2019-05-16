العفو الدولية تدعو لتحقيق في "جرائم حرب" محتملة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يمكن أن تصل إلى حد "جرائم حرب"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه القضية.

وقالت ماجدالينا مغربي ، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "مع انطلاق معركة طرابلس ، أظهرت الأطراف المتحاربة تجاهلا مخجلا لسلامة المدنيين والقانون الإنساني الدولي من خلال شن هجمات عشوائية على الأحياء السكنية".

وقالت المنظمة إن أقوال الشهود وتحليل صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم جنوبي طرابلس تعرضت لهجمات عشوائية بالصواريخ بين 15 و 17 أبريل الماضي.

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وحددت المنظمة الحقوقية ثلاث مناطق استهدفتها أسلحة غير دقيقة في أبو سليم ، وهي منطقة تسيطر عليها ميليشيات تابعة للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. وأشارت إلى أنه لم يتم العثور على دليل واضح على وجود هدف عسكري في هذه المناطق.

يشار إلى أن طرفي النزاع في ليبيا يتبادلان الاتهامات عن الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية في جنوبي طرابلس.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها لا تستطيع تحميل أي طرف مسؤولية تلك الهجمات.

وأضافت: "ومع ذلك، يعتقد سكان أبو سليم ممن أجريت معهم مقابلات أن القوات المنتمية للجيش الوطني الليبي مسؤولة عن ذلك".