قتلى وجرحى في مصادمات بين أتباع الصدر والمفصولين من التيار الصدري في النجف

محمد اسماعيل - القاهرة - النجف (العراق) - (د ب أ):

أفاد شهود عيان بأن ثلاثة من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قتلوا وجرح 15 آخرون في مصادمات على خلفية مظاهرات شهدتها مدينة النجف استهدفت محالا تجارية يملكها قادة تم طردهم من التيار الصدري بقرار من مقتدى الصدر.

وحسب شهود العيان، انطلقت مظاهرات مساء الأربعاء رافقها قيام مناصرين للتيار الصدري بإحراق مراكز ومحال تجارية يملكها قيادات في التيار الصدري بعد قرار من زعيم التيار الصدري بطرهم من التيار على خلفية تورطهم في ملفات فساد.