منعًا لتكرار مذبحة نيوزيلندا.. "فيسبوك" تشدد قواعدها على البث المباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

قالت شركة "فيسبوك" إنها ستشدد القواعد المتعلقة بميزة البث المباشر عبر منصتها، وذلك وسط دعوات إلى الحد من العنف على الإنترنت، في أعقاب مذبحة "كرايست تشرتش" في نيوزيلندا.

وكان مسلح قد قُتل 51 شخصًا في مسجدين بمدينة كرايست تشرتش في نيوزيلندا في 15 مارس الماضي، وقد بث جريمة القتل مباشرةً على "فيسبوك". وكان هذا أسوأ حادث إطلاق نار في نيوزيلندا، وأثار دعوات تحث شركات التقنية على بذل المزيد من الجهد لمكافحة التطرف على خدماتها.

وقالت "فيسبوك" اليوم في منشور على مدونتها: "إنها سوف تبدأ تطبيق سياسة الفرصة الوحيدة لاستخدام ميزة البث المباشر، وتمنع هذه السياسة بصورة مؤقتة كل مستخدم سبق له أن واجه إجراءات تأديبية بسبب خرق قواعد الشركة الأكثر خطورة، في أي مكان على موقعها".

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وأوضحت "فيسبوك" أن المستخدمين المخالفين لأول مرة سوف يُمنعون من استخدام ميزة البث المباشر، لفترات زمنية محددة. وقالت أيضًا: "إنها سوف تعمل على توسيع نطاق المخالفات التي تحدد من يستحق أن تطبق عليه سياسة الفرصة الوحيدة".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، لم تُحدد "فيسبوك" المخالفات التي تجعل مرتكبيها مستحقين لسياسة "الفرصة الوحيدة"، أو المدة التي سوف تستغرقها عمليات التعليق، ولكن متحدثة باسم الشركة قالت: "ما كان لمنفذ هجوم نيوزيلندا المسلح أن يبث جريمته على فيسبوك مباشرةً بموجب القواعد الجديدة".

وقالت الشركة "إنها تخطط لتوسيع نطاق القيود الجديدة؛ لتشمل مجالات أخرى على مدار الأسابيع المقبلة، بدءًا من منع الأشخاص من إنشاء إعلانات على فيسبوك". وقالت أيضًا "إنها ستمول أبحاثًا في ثلاث جامعات لتطوير تقنيات الكشف عن الوسائط المتعددة المُحرَّفة، والتي تكافح أنظمة فيسبوك في اكتشافها في أعقاب الهجوم".

وكانت "فيسبوك" قد قالت في أعقاب الهجوم إنها أزالت 1.5 مليون مقطع فيديو يحتوي على لقطات من الهجوم، وذلك في أول 24 ساعة بعد وقوعه، ثم قالت في أواخر شهر مارس الماضي: إنها وجدت أكثر من 900 إصدار مختلف من فيديو الهجوم.​