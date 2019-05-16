"ريم" تطلب خلع ميكانيكي: "بيصرف على أولاد أخته ونسي عياله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "ريم. خ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها بخلع زوجها "أ.أ"، مبررة ذلك بـ"زوجي بيصرف على أولاد أخته ومش بيصرف على أولاده".

قالت مٌقيمة الدعوى رقم 93 لسنة 2019: "تزوجت منذ 10 سنوات من ميكانيكي سيارات، وربنا رزقنا بطفلين، وكنا نعيش في مستوى جيد، وزوجي مهتم بأولاده".

وأضافت صاحبة الـ35 سنة: "تحولت حياتنا من السعادة إلى الغم بعد وفاة زوج أخت زوجي الذي ترك لها 3 أولاد، وأصبح زوجي مسؤولاً عنهم، كل اهتمامه بأولاد أخته، وأهمل أولاده تمامًا ولا يصرف عليهم".

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وتابعت "ريم": "زوجي طول الوقت جالس مع أولاد أخته ليعوضهم حنان الأب الذي فقدوه، ولا يفكر أن أولاده هم الذين أصبحوا أيتامًا بالرغم من أن والدهم ما زال على قيد الحياة، بعدما أضحت كل حقوقهم من نصيب أولاد عمتهم، وتطورت الأمور وأصبح يبيت عند أخته بعض الأيام".

وواصلت الزوجة: "تشاجرت مع زوجي بسبب تصرفاته وطلبت منه يفيق ويهتم بأولاده لأنهم أصبحوا يكرهون أولاد عمتهم بسبب أنه يفضلهم عليهم، وكأنه لم يسمع، حتى مصاريف البيت مقصر فيها".

واستكملت: "زوجي أصبح مقيمًا عند أخته بشكل دائم ولا يسأل عنا وخرجنا من حياته"، لذلك لجأت "ريم" إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوتي خلع برقم 93 لسنة 2019، ونفقة برقم 48 لسنة 2019، ومازالت الدعوتان منظورتين حتى الآن، ولم يفصل فيهما.​